Kırşehir'de traktör kazası: 1 ölü
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Kırşehir'de traktör kazası: 1 ölü

Kırşehir'de çalışır vaziyetteki traktörden düşen dirgeni almak isteyen Afganlı genç hayatını kaybetti.

28.11.2019 14:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:08
Kırşehir'de traktör kazası: 1 ölü

'de çalışır vaziyetteki traktörden düşen dirgeni almak isteyen Afganlı genç hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre 21 yaşındaki Afgan uyruklu Nour Agha, Kırşehir'e bağlı Sıdıklı Küçükboğaz köyünde saatlerinde çalışır vaziyette olan traktörden düşen dirgeni almak için traktörden indi. Nour Agha, traktörün hareket etmesi ile lastik ile duvar arasında sıkıştı. Traktörün hareket etmesi ile sıkışan Nour Agha, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Sıdıklı Küçükboğaz köyünde yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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