Kırşehir'de traktör kazası: 1 ölü

28.11.2019 14:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:08

Kırşehir'de çalışır vaziyetteki traktörden düşen dirgeni almak isteyen Afganlı genç hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre 21 yaşındaki Afgan uyruklu Nour Agha, Kırşehir'e bağlı Sıdıklı Küçükboğaz köyünde sabah saatlerinde çalışır vaziyette olan traktörden düşen dirgeni almak için traktörden indi. Nour Agha, traktörün hareket etmesi ile lastik ile duvar arasında sıkıştı. Traktörün hareket etmesi ile sıkışan Nour Agha, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Sıdıklı Küçükboğaz köyünde yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA