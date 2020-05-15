Kırşehir'de trafik kazası: 3 yaralı Kırşehir'de hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırşehir'de hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hakan Ülger (52) idaresindeki 34 VL 7520 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Özbağ beldesi yakınlarında, Kadir Adalı'nın (61) kullandığı 40 AP 525 plakalı traktörle çarpıştı.

Yaralanan Ülger ile aracındaki Sato (79) ve Hatice Ülger (76), Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA