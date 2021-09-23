Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler
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Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kırşehir'den Kırıkkale'ye giden Ş.Ö. idaresindeki 06 SCJ 01 plakalı otomobil, Kaman ilçesi Benzer köyü yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri araçta bulunan S.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Ş.Ö., F.Ü., Y.E.Ü. ve E.Ü. yaralanarak Kaman İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. - KIRŞEHİR

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