Kırşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çiçekdağı ilçesinden Kırşehir istikametine giden Z.C. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Göllü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.



Kazada otomobilde bulunan İlbiye C. (2) hayatını kaybederken, sürücü Z.C. ve A.C. yaralandı. Yaralılar ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kızının hayatını kaybettiğini öğrenen anne ve yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR