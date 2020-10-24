Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
24.10.2020 21:55 | Son Güncelleme: 24.10.2020 21:58
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kırşehir'den Kaman ilçesine giden Adem Göremez yönetimindeki 06 AT 8314 plakalı hafif ticari araç, Aydınlar köyü yakınlarında, tali yoldan çıkan Mevlüt Altıntop'un kullandığı 40 AAR 163 plakalı motosikletle çarpıştı.
Şaban Taşdemir idaresindeki 06 TNS 84 plakalı araç ise kaza yapan hafif ticari araca çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Altıntop, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücüler Göremez ve Taşdemir hafif yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner