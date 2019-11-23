Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı - Haber

Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesisi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

23.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:40
Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

(İHA) – 'in ilçesisi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.


Alınan bilgiye göre istikametinden Kırşehir'e seyir halinde olan A.G.'nin sürücüsü olduğu 35 DA 3741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yan yattı. Kazada, otomobilde bulunan S.G., yaşamını yitirirken sürücü ile birlikte Y.G. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.