Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

23.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:16

Kırşehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'den İzmir'e giden Aydın Gündoğdu (38) idaresindeki 35 DA 3741 plakalı otomobil, İnanç köyü yakınlarında devrildi.

Yaralanan Gündoğdu ile araçtaki eşi Songül (34) ve oğlu Yusuf Gündoğdu (1), Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Songül Gündoğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA