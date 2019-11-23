Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kırşehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

23.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:16
Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

'den İzmir'e giden Aydın (38) idaresindeki 35 DA 3741 plakalı otomobil, İnanç köyü yakınlarında devrildi.

Yaralanan Gündoğdu ile araçtaki eşi Songül (34) ve oğlu Yusuf Gündoğdu (1), Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Songül Gündoğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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