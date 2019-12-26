Kırşehir'de trafik kazası: 1 Ölü
Haberler » 3. Sayfa » Kırşehir'de trafik kazası: 1 Ölü - Haberler

Kırşehir'de trafik kazası: 1 Ölü

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

26.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:04
Kırşehir'de trafik kazası: 1 Ölü

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre kaza Çiçekdağı ilçe merkezinde meydana geldi. Yerköy'den Çiçekdağı ilçesine seyir halinde olan M.Y. yönetimindeki 40 ND 561 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü M.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler