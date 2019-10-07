Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Kırşehir'de tırın çarptığı hafif ticari araç sürücüsü yaşamını yitirdi.

07.10.2019 20:32
Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Kırşehir'de tırın çarptığı hafif ticari araç sürücüsü yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'den Kırıkkale'ye gitmekte olan C.B. idaresindeki 38 UN 865 plakalı tır, Çiçekdağı'ından Kırşehir'e gelen Eylem Kurt idaresindeki hafif ticari araca kavşakta çarptı. Kazada yaralanan sürücü Eylem Kurt, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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