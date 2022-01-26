Kırşehir'de trafik ekipleri çetin kış şartlarında mesai yapıyor - Haberler
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Kırşehir'de trafik ekipleri çetin kış şartlarında mesai yapıyor

Kırşehir'de trafik ekipleri çetin kış şartlarında mesai yapıyor

Kırşehir'de trafik ekipleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı kara yollarındaki kontrol noktalarında sürücüleri uyarıyor.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de trafik ekipleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı kara yollarındaki kontrol noktalarında sürücüleri uyarıyor.

Sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte trafik ekipleri, Ankara- Kayseri kara yolunda Mucur ve Akpınar ilçeleri girişiyle İnaç köyü ve Ortaköy kavşaklarındaki kontrol noktalarında görev yapıyor.

Dondurucu soğuğa rağmen sürücülere yardımcı olan ekipler, buzlanmaya karşı dikkatli araç kullanma, emniyet kemeri takma konularında uyarılarda bulunuyor.

Kar sürgünü ve buzlanmanın yoğun olduğu bölgelerle ilgili sürücülere bilgi veren ekipler, yolda kalan sürücülere de yardımcı oluyor.

Trafik ekipleri, kar kürüme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları 61. Kırşehir Şube Şefliği ekiplerine de destek oluyor.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

Kırşehir, Kayseri, kar, Güncel, Haber

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