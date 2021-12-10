Kırşehir'de toy kuşlarının izleme ve koruma çalışmalarına devam ediliyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, nesli tükenme tehlikesi ile karışı karşıya olan toy kuşlarını izleme ve koruma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Toy Eylem Planı kapsamında toy kuşlarının Kırşehir'de de izlendiği belirtildi.

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan toy kuşlarının Kara Avcılığı Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında korunan türler arasında bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu kuşların usulsüz avlanması durumunda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ekiplerin toy kuşlarını kontrol, koruma ve izleme çalışmalarının devam ettiğine işaret edilerek, "Doğadaki tüm canlıların bizlere miras değil bir emanet olduğu bilinci ile hareket ederek onları gelecek kuşaklara bırakmak için koruma kontrol ve izleme çalışmalarımız devam etmektedir. Toy kuşu ve yaşam alanları ile ilgili herhangi bir olumsuzluğun 112 ve 115 hatlarına bildirilmesi önem arz etmektedir." ifadeleri aktarıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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