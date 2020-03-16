Kırşehir'de toplu ticari organizasyonlar iptal edildi Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), koranavirüs önlemleri kapsamında toplu organizasyonları iptal etti.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), koranavirüs önlemleri kapsamında toplu organizasyonları iptal etti.

Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada, her gün binlerce üyeye hizmet vermenin getirdiği sorumluluk bilinciyle koranavirüse karşı çeşitli önlemler aldıklarını belirtti.

Koranavirüsün oluşturduğu riske karşı bazı kararlar aldıklarını belirten Yılmaz, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak mart ve nisan aylarında planlan toplu organizasyonları iptal ettiklerini vurguladı.

Odanın sosyal medya hesaplarından koronavirüse karşı bilgilendirici yayınlar yapıldığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı dikkate alınarak oda ofislerde yer alan tüm malzemelere yönelik temizlik faaliyetlerimiz daha titiz ve özenle devam etmektedir. Başlatmış olduğumuz ve düzenli aralıklarla da devam edecek olan ilaçlama faaliyetlerimiz ile de virüsün olası bulaşma etkisine karşı odamızı en temiz şekilde hazırlayarak üyelerimize hizmet sunmaktayız. "

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de koronavirüs sebebiyle birlik olarak gerekli dezenfekte çalışmalarını yaptıklarını, herhangi bir sorunun bulunmadığını ifade etti.

Öztürk, verdikleri hizmette herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığına vurgu yaparak, aksi bir durumda üyelere duyuruda bulunacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA