Kırşehir'de kaza 2 yaralı
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Kırşehir'de kaza 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kırşehir'de kaza 2 yaralı

Kırşehir'de, hafif ticari araç tıra çarptı kaza da 2 kişi yaralandı.

Kırşehir'de, hafif ticari araç tıra çarptı kaza da 2 kişi yaralandı.

Mucur istikametinden Kırşehir'e seyir halinde olan S. K., yönetimindeki 40 AAE 728 plakalı hafif ticari araç, Kındam Kavşağı'nda aynı şeridin yol kenarında duran tıra arkadan çarptı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçtaki F.Ö., yaralanarak ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden çıkarılan yaralılardan S.K.,'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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