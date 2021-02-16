Kırşehir'de tipi ve kar etkili oluyor
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Kırşehir'de tipi ve kar etkili oluyor

16.02.2021 23:19 | Son Güncelleme: 16.02.2021 23:23
Kırşehir'de tipi ve kar etkili oluyor

Kırşehir'de tipi nedeniyle kar sürgünleri oluştu.

Kırşehir'de tipi nedeniyle kar sürgünleri oluştu.

Alınan bilgiye göre, sıcaklığın sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kentte iki gündür aralıklarla devam eden karın ardından oluşan tipi nedeniyle Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümüyle Aksaray, Yozgat ve Nevşehir bağlantı yollarında kar sürgünleri oluşuyor.

Karayolları 61. Kırşehir Şube Şefliği ekipleri, tipi nedeniyle zaman zaman kar sürgünlerinin oluştuğu Akpınar'ın Hamit köyü rampası, Mucur, Çiçekdağı, Kaman ilçeleri, Aksaray yolu üzerindeki Kesikköprü mevkisinde don ve buzlanmaya karşı küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kara yollarında devriye olarak kontrollerini sürdüren trafik ekipleri, sıkıntı yaşayan sürücülere yardımcı olurken kar sürgünlerinin oluştuğu yerlerdeki çalışmalarda güvenlik tedbiri alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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