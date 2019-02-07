Kırşehir'de Terör Propagandası Yapanlara Operasyon

Kırşehir'de, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri ve terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, merkez ve Boztepe ilçelerine bağlı 2 köyde düzenlediği eş zamanlı operasyonda C.P. ve H.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde 4 adet cep telefonu, 5 adet telefon hattı, 2 adet hafıza kartı, 4 adet harici bellek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi sorgulamak üzere Kırşehir Jandarma Komutanlığına götürdü.

Kaynak: AA