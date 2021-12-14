Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu 9 zanlı gözaltına alındı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, kent merkezinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 Iraklı şüpheli yakalandı.

İkametlerdeki aramalarda, zanlıların, terör örgütünün Irak'taki yapılanmasında farklı birimlerde görev aldıklarına dair fotoğraf ve belgeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı, Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

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AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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