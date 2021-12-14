Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalananlardan 2'si tutuklandı - Haberler
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Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalananlardan 2'si tutuklandı

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalananlardan 2'si tutuklandı
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Irak uyruklu 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Irak uyruklu 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik kent merkezinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Iraklı 9 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ikametlerdeki aramalarda terör örgütünün Irak'taki yapılanmasında farklı birimlerde görev aldıklarına dair fotoğraf ve belgeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı, Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin daha adliyeye sevk edilmesiyle yakalanan Irak uyruklu şüpheli sayısı 13'e yükseldi.

Şüphelilerden örgüt adına Irak'ta din görevlisi ve imam olarak görev yaptığı iddia edilen K.A.A.A.H ile H.S.A.A.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler sınır dışı edilmek üzere Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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