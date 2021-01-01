Kırşehir'de temizlik görevlileri ile fırıncılar yılın ilk gününde de mesaide

Kırşehir'de yılın ilk gününde belediyenin temizlik görevlileri ile fırıncılar mesaiye devam etti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında, Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri kent merkezinde çalışmalarını sürdürürken, fırınlar da hizmet verdi.

Terme, Ankara, Lise ve Atatürk caddeleri başta olmak üzere meydan ve sokaklarda çalışan temizlik görevlilerinden Erbay Tahtacı, gazetecilere, "Yeni yılın ilk gününde görevimizin başındayız. Vatandaşımız sorun yaşamasın, memleketimiz temiz olsun diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yılın ilk gününden son gününe kadar çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Temizlik görevlisi Şenol Çoban da "Vatandaşlarımız maskelerini yere atıyor, temizlik yaparken zorlanıyoruz. Onları çöp tenekesine atmalarını, duyarlı olmalarını istiyoruz. Kısıtlamada araç ve insanlar olmadığı için işimizi daha rahat, hızlı yapıyor, temizliği bitiriyoruz." diye konuştu.

Atatürk Caddesi'nde fırın işleten Mehmet Raşit Akyüz ise insanlar mağdur olmasın diye ekmek üretmeye devam ettiklerini aktardı.

Akyüz, "Fırınların yakınında olan mahalle sakinleri gelip ekmek alabiliyor. Yılın ilk günü ekmek üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kent merkezinde polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner