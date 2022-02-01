Kırşehir'de telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Kırşehir'de telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

AA, Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de telefonda kendilerini asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de telefonda kendilerini asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kendilerini asker olarak tanıtan ve adının suça karıştığını, evinde bulunan altınları teslim etmesi gerektiğini söyleyen zanlılarca dolandırıldığını belirten R.S, jandarmaya ihbarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timi tarafından yapılan araştırmada, zanlıların Adana'da oldukları tespit edildi.

Adana Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli yapılan operasyonda şüpheliler V.C, F.Ş. ve T.Ö, gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde 54 bin 225 lira ve 1500 avro ele geçirildi.

Kırşehir'e getirilen 3 zanlı, jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Münir Karaloğlu, Dolandırıcılık, Kırşehir, Asker, Güncel, Haber

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