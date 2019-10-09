Kırşehir'de tefecilik operasyonu

09.10.2019 10:18

Kırşehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı vatandaşlara yaşadığı ekonomik sıkıntıları fırsat bilerek faiz karşılığı para verildiği, karşılığında miktarı ve tarihi yazılmamış imzalı senet alındığı, boş senetlere istenilen rakamlar yazılarak tahsilat yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri belirleyerek takibe alan polisin 7 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, N.K, G.K, H.K, E.K. ve K.A. gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde, noter satış belgeleri, borç senetleri, yüklü miktarda avro ve Türk lirası, kama, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"Yaralama", "hırsızlık", "silahla tehdit", "gasp" ve "uyuşturucu ticareti"nden de suç kayıtları olduğu tespit edilen şüphelilerin, faizle ödünç para ve altın verdikleri mağdurlar üzerinde korku ve baskı oluşturarak, ekonomik koşulların çok üstünde faiz oranıyla senet aldıkları belirlendi.

Kaynak: AA