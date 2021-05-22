Kırşehir'de TARSİM bilgilendirmesi yapıldı

Kırşehir'de Tarım Sigortaları (TARSİM) ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldığı belirtildi.

Kırşehir'de Tarım Sigortaları (TARSİM) ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldığı belirtildi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik konferans salonunda TARSİM Kayseri Bölge Müdürü Ömer Altuğ, Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, Ziraat Odası Başkanları ve ilgili personellere TARSİM uygulamaları anlatıldı.

Toplantıda konuşan İl Müdürü Kenan Şahin, son yıllarda küresel iklim değişikliğine bağlı olarak doğal afetlerin sıkça görüldüğünü ve bu afetlerden ekili tarım alanlarında zarar oluşturduğunu anımsattı.

Şahin, "Üreticilerimizin afetlerden korunabilmesi ve emeklerinin heba olmaması için devlet destekli Tarım Sigortası yaptırmaları doğal afetlerle oluşabilecek ekonomik kayıplara karşı çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

TARSİM Bölge Müdürü Ömer Altuğ da tarım sigortasının önemi ve işleyişi hakkında sunum yaparak, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner