Kırşehir'de Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezinde açılan Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Yenice Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketi ziyaret etti.

Kırşehir Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Cemal Güngör'den bilgi alan Vali Akın, alışveriş için markete gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Bu marketlerde kaliteli ve doğal ürünlerin hesaplı fiyatlarla vatandaşlara satışa sunulmasının amaçlandığını belirten Vali Akın, "Bu marketler aracılığı ile Tarım Kredi Kooperatifi üyesi üretici ve çiftçiler tarafından üretilen ürünlerin kooperatife ait tesislerde işlenerek tüketicilerle buluşturulması hedeflenmektedir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de bugün açılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulan Tarım Kredi Kooperatif Marketin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.???????

Markette incelemelerde bulunan Vali Akın, daha sonra alışveriş yaptı.

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AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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