Kırşehir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Kırşehir'de tarihi eser operasyonunda 16 obje ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Kırşehir'de tarihi eser operasyonunda 16 obje ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Kırşehir-Ortaköy kara yolu Değirmenkaşı köyü ayrımındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 16 obje ile detektör ve 2 define arama çubuğu ele geçirildi.
Araçtaki Ö.K ve İ.Ç. gözaltına alındı.