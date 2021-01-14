Kırşehir'de tarihi eser operasyonu
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Kırşehir'de tarihi eser operasyonu

14.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:20
Kırşehir'de tarihi eser operasyonu

Kırşehir'de 49 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kırşehir'de 49 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mucur ilçesinde tarihi eser kaçaklığı yapıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlçede bir evde yapılan aramada, tarihi eser niteliğindeki 33 sikke, figürlü heykel, 4 yüzük, 11 obje ve bileklik ile el dedektörü bulundu.

Tarihi eserleri Kırşehir Müzesine teslim eden ekipler, Ü.T. ve S.E'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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