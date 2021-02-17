Kırşehir'de tamamlanan Pekmezci Barajı ile ekonomiye 1 milyon 912 bin liralık katkı hedefleniyor

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kırşehir'de tamamlanarak su tutulmaya başlanan Pekmezci Barajı ile ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 912 bin liralık katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kırşehir'de tamamlanarak su tutulmaya başlanan Pekmezci Barajı ile ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 912 bin liralık katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını, modern sulama ile tarımda verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlandığını ifade etti.

Çalışmaları tamamlanan Kırşehir Akpınar Pekmezci Barajı'nda su tutulmaya başlanıldığını vurgulayan Yıldız, barajın bütün bileşenlerinin tamamlanması ve depolanacak su ile 3 bin 870 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını aktardı.

Yıldız, temelden yüksekliği 36,5 metre ve su depolama kapasitesi 1,45 milyon metreküp olan Kırşehir Akpınar Pekmezci Barajı'nın tamamlanmasının ardından bölgede yapılacak sulu tarım ile 2021 birim fiyatları baz alındığında dekar başına 1338 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 912 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız