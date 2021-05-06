Kırşehir'de tam kapanma sürecine rağmen caddelerde hareketlilik yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de tam kapanma sürecine rağmen caddelerde hareketlilik yaşandı

Kırşehir'de tam kapanma sürecine rağmen caddelerde hareketlilik yaşandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde cadde ve sokaklardaki hareketlilik dikkati çekti.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde cadde ve sokaklardaki hareketlilik dikkati çekti.

Cacabey Meydanı, Terme, Ankara ve Lise caddeleriyle bağlantılı işlek sokaklarda görevli ve muaf kişilerin dışında hareketlilik gözlemleniyor.

Hareketliliğin yaşandığı cadde ve sokakları sık sık denetleyen yaya ve motorize polis ekipleri, izin belgesi ve yürüyüş mesafesi alışveriş kontrolleri yapıyor.

Gereksiz şekilde cadde ve sokaklarda dolaşan kişileri uyaran ekipler, kurallara uymamakta ısrar edenlere ceza uyguluyor.

Esnafl Kenan Kerimoğlu, özellikle market alışverişi diye dışarı çıkanların cadde ve sokaklarda hareketlilik oluşturduğunu söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıldır Kovid-19 ile mücadele edildiğini belirten Kerimoğlu, "Bir çok arkadaşımızı ve dostumuzu bu hastalığa kurban verdik. Hükümetimiz, bu illetten kurtulmak için tam kapanma süreci başlatmış, bizler de buna uymalıyız. Güzel günler gelsin ki esnaf da sıkıntılarından kurtulsun. Gereksiz şekilde sokaklarda dolaşmamamız lazım." dedi.

Yüksel Yılmaz da tam kapanma sürecine uymak için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıklarını ancak sorumsuzca caddelere çıkanlar yüzünden hareketliliğin arttığını dile getirerek, "Bu süreçte bir emek veriliyor ki virüs bitsin diye. Bizler de yardımcı olmamız lazım. Yaz aylarında gelecek güzel günleri bu günlerden sıkıntıya sokmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Son dakika! Beyoğlu'nda Türkmenistanlı kadının sır ölümü
Son dakika! Beyoğlu'nda Türkmenistanlı kadının sır ölümü
Sultangazi'de yabancı uyruklu kişi parkta ölü olarak bulundu
Sultangazi'de yabancı uyruklu kişi parkta ölü olarak bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Özcan Deniz Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırşehir'de tam kapanma sürecine rağmen caddelerde hareketlilik yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 16:12:39. #1.14#

title