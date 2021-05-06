Kırşehir'de tam kapanma sürecine rağmen caddelerde hareketlilik yaşandı

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde cadde ve sokaklardaki hareketlilik dikkati çekti.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde cadde ve sokaklardaki hareketlilik dikkati çekti.

Cacabey Meydanı, Terme, Ankara ve Lise caddeleriyle bağlantılı işlek sokaklarda görevli ve muaf kişilerin dışında hareketlilik gözlemleniyor.

Hareketliliğin yaşandığı cadde ve sokakları sık sık denetleyen yaya ve motorize polis ekipleri, izin belgesi ve yürüyüş mesafesi alışveriş kontrolleri yapıyor.

Gereksiz şekilde cadde ve sokaklarda dolaşan kişileri uyaran ekipler, kurallara uymamakta ısrar edenlere ceza uyguluyor.

Esnafl Kenan Kerimoğlu, özellikle market alışverişi diye dışarı çıkanların cadde ve sokaklarda hareketlilik oluşturduğunu söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıldır Kovid-19 ile mücadele edildiğini belirten Kerimoğlu, "Bir çok arkadaşımızı ve dostumuzu bu hastalığa kurban verdik. Hükümetimiz, bu illetten kurtulmak için tam kapanma süreci başlatmış, bizler de buna uymalıyız. Güzel günler gelsin ki esnaf da sıkıntılarından kurtulsun. Gereksiz şekilde sokaklarda dolaşmamamız lazım." dedi.

Yüksel Yılmaz da tam kapanma sürecine uymak için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıklarını ancak sorumsuzca caddelere çıkanlar yüzünden hareketliliğin arttığını dile getirerek, "Bu süreçte bir emek veriliyor ki virüs bitsin diye. Bizler de yardımcı olmamız lazım. Yaz aylarında gelecek güzel günleri bu günlerden sıkıntıya sokmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız