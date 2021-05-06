Kırşehir'de "tam kapanma" döneminde tüm resmi kurumlar dezenfekte ediliyor
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Kırşehir'de "tam kapanma" döneminde tüm resmi kurumlar dezenfekte ediliyor

Kırşehir'de 'tam kapanma' döneminde tüm resmi kurumlar dezenfekte ediliyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tamam kapanma sürecindeki sakinliği fırsata çeviren Kırşehir Belediyesi ekipleri, resmi kumları dezenfekte ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tamam kapanma sürecindeki sakinliği fırsata çeviren Kırşehir Belediyesi ekipleri, resmi kumları dezenfekte ediyor.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Özkan, AA muhabirine, Kovid-19'un Türkiye'de görülmeye başlanmasından itibaren halkın sağlığı için belediye olarak yoğun bir çalışma içine girdiklerini ifade etti.

Öncelikle halkın yoğun olduğu yerlerin özel solüsyonlu temizlik maddeleriyle dezenfekte edilmesi için oluşturulan ekiplerin gayret gösterdiğini vurgulayan Özkan, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma sürecinde yoğunlaştırılmış çalışma dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

Resmi kurumlardaki sakinlikten istifade ederek polis ve jandarma kurumlarını dezenfekte ettiklerini aktaran Özkan, şöyle devam etti:

"Çok sayıda ekip oluşturarak tam kapanma sürecindeki çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. İlk günlerde kolluk kuvvetlerimizin birimlerini dezenfekte ettik. Bugün de vergi dairesi, nüfus müdürlüğü birimlerini dezenfekte diyoruz. Okullarımızı ve camilerimizi yeniden temizliyoruz. Belirli periyotlarla zaten resmi kurumlarımızı dezenfekte ediyorduk ama tam kapanma dönemindeki sakinliği değerlendirip ondan sonraki süreçte sıkıntı yaşanmasın diye çalışmalarımızı artırmış olduk."

Meydan, cadde ve sokakları da bir kez daha temizlediklerini anlatan Özkan, resmi kurumların yanı sıra talep eden özel kuruluşlara yardımcı olduklarını, fabrikalar başta olmak üzere Kovid-19'a rastlanan binaların dezenfekte işlemlerini de titizlikle yürüttüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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