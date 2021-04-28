Kırşehir'de "tam kapanma" döneminde tüm resmi kurumlar dezenfekte edilecek

Kırşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasındaki "tam kapanma" sürecinde tüm resmi kurumları dezenfekte edecek.

Kırşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasındaki "tam kapanma" sürecinde tüm resmi kurumları dezenfekte edecek.

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşeri Müdürü Nihat Özkan, AA muhabirine, özel solüsyonlarla farklı ekipler oluşturulduğunu, tam kapanma dönemine özgü çalışma yaparak salgının önlenmesine katkı yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını başladığından itibaren başta meydan, sokak ve caddeler olmak üzere resmi kurumlar, okullar, camiler, fabrikalar ve apartmanlarda belirli aralıklarla dezenfekte çalışması yaptıklarını anlatan Özkan, talep edilen tüm kurumlara katkı verdiklerini ifade etti.

Özel solüsyonlu temizlik malzemeleri kullandıklarını belirten Özkan, tam kapanma dönemini kapsayan 18 günde de yoğun bir dezenfekte çalışması yapacaklarını dile getirerek, "Resmi kurumları tam kapanma sonrasına tertemiz bir şekilde hazırlamayı planlıyoruz. Özel solüsyonlu temizlik malzemeleriyle yoğunlaştırılmış bir çalışma dönemi geçirmek istiyoruz. Okullar, bankalar, emniyet birimleri, vergi daireleri başta olmak üzere yoğunluk olan her yerde tam kapanmayı fırsat bilerek dezenfekte çalışması yapacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız