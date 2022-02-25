Kırşehir'de şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eser çıktı - Haberler
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Kırşehir'de şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eser çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırşehir'de şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eser çıktı

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek durduğu araçtan tarihi eser çıktı.

AKPINAR, KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek durduğu araçtan tarihi eser çıktı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdikleri sırada 06 plakalı bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta bulunan Y.S., S.Ü. ve M.A. gözaltına alınırken, ekipler araçta arama yaptı. Yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 105 adet sikke, 20 adet yüzük, 2 adet heykel, 1 adet mühür, 26 adet küpe, ve 7 adet obje olmak üzere toplam 164 adet tarihi eser ele geçirildi.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kırşehir, Akpınar, 3. Sayfa, Haberler

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