Kırşehir'de suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama

Kırşehir'de hırsızlık amacıyla suç örgütü oluşturdukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, farklı zamanlarda kentte işlenen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu, "nitelikli hırsızlık" amacıyla örgüt oluşturdukları belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgüt lideri olduğu ileri sürülen C.Y. ile 5 zanlı farklı adreslerde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Y. ve 4 örgüt üyesi tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin Kırşehir, Ankara, Kırıkkale ve Çorum'da 7 farklı hırsızlık olayına karıştıkları belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız