Kırşehir'de su motorunu onarmak isterken elektrik akımına kapılan kişi öldü
Kırşehir'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
28.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:41
Kırşehir'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Karaboğaz köyünde yaşayan Mustafa Göktaş (50), bahçesindeki su kuyusunun motorunu tamir etmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı.
112 Acil Servis ekibince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Göktaş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA