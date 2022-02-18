Kırşehir'de su kullanım bedelinde KDV indirimi - Haberler
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Kırşehir'de su kullanım bedelinde KDV indirimi

AA, Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir'de su kullanım bedelinde KDV indirimi

Kırşehir Belediyesi, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sosyal medya hesabından, "Sevgili hemşerilerimiz, Kırşehir Belediyesi su satış tarifemizde yüzde 8 olan KDV oranı 15.02.2022 tarihinden bu yana yüzde 1 olarak uygulanmaktadır." paylaşımı yaptı.

Suda KDV indirimi uygulaması Kırşehir Belediyesinin ve alt kuruluşlarının sosyal medya hesaplarında da duyuruldu.

AA / Serkan Güner - Güncel

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Medya, su, Güncel, Haberler

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