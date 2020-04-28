Kırşehir'de STK'lerden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları (STK), ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin tepki gösterdiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları (STK), ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin tepki gösterdiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Kentteki bazı STK'lerin başkan ve temsilcileri, Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek amacıyla Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ı ziyaret etti.

Ankara Barosu'nu açıklamaları ve suç duyurusundan dolayı kınayan STK başkanları, Erbaş'a hutbedeki ifadeleri nedeniyle dava açılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sivil toplum kuruluşları adına söz alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlim Yayma Cemiyeti Kırşehir Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Kırşehir'de faaliyet göstere STK'ler olarak Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanında olduklarını ifade ederek, "STK'ler olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA