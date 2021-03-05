Kırşehir'de STK başkanları çalıştayının ikincisi gerçekleştirildi

Kırşehir'de, STK başkanları düzenledikleri çalıştayların ikincisinde şehrin sorunlarını değerlendirdi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan açıklamada, odanın toplantı salonunda ikincisi düzenlenen çalıştaya Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül ve Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Muzaffer Tekeli'nin katıldığı belirtildi.

Şehrin sorunlarıyla ilgili 8 gündem maddesinin görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, STK başkanlarının aldığı bazı kararlarla ilgili şunlar aktarıldı:

"İlimizde yaşayan, sayıları yaklaşık 13 bin civarında olan, tarım ve hayvancılık sektöründe çalışan, artık şehrimizin bir parçası haline gelmiş Afganlı mültecileri nüfusumuza dahil etmek için oturum izni alabilmeleri, Kırşehir-Aksaray ve Kırşehir-Yozgat bağlantı yollarının duble yol olarak yapılması, şehrimize uluslararası turnuvalarla birlikte çeşitli etkinlikleri kaldırabilecek 5 bin kişilik spor salonu kazandırılması, Ticaret ve Sanayi Odasının yatırım programında yer alan fuar alanı mutlak suretle şehrimize kazandırılması, hastane ve hükümet binasının akıbeti hakkında Kırşehir halkına kapsamlı bir anket çalışması yapılmasına ve sonuçların siyasilere sunulması kararlaştırılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız