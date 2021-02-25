Kırşehir'de STK Başkanları Çalıştayı'nın ikincisi gerçekleştirildi
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Kırşehir'de STK Başkanları Çalıştayı'nın ikincisi gerçekleştirildi

25.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:48
Kırşehir'de STK Başkanları Çalıştayı'nın ikincisi gerçekleştirildi

Kırşehir'de, STK Başkanları Çalıştayı'nın ikinci toplantısında kentin sorunlarının değerlendirildiği bildirildi.

Kırşehir'de, STK Başkanları Çalıştayı'nın ikinci toplantısında kentin sorunlarının değerlendirildiği bildirildi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan yazılı açıklamada, oda binasında gerçekleştirilen çalıştayda, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun ilk çalıştayda alınan kararlarla ilgili sunum yaptığı ifade edildi.

Çalıştay öncesinde Kırşehir TSO üyeleriyle anket yapıldığı belirtilen açıklamada, en önemli 3 sorunun yeni hastane binası, hükümet binası ile trafik ve otopark sorunu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, çalıştaya Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu ve Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül'ün katıldığı, alınan kararlarla ilgili kamuoyuna bilgi verileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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