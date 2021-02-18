Kırşehir'de STK başkanları çalıştayda şehrin sorunları değerlendirilecek
Kırşehir'de STK başkanları çalıştayının ikincisinde kentin sorunlarının değerlendirileceği bildirildi.
Kırşehir'de STK başkanları çalıştayının ikincisinde kentin sorunlarının değerlendirileceği bildirildi.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan yazılı açıklamada, ikinci çalıştayın Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz başkanlığında yapılacağı belirtildi.
Çalıştay öncesinde kentin sorunlarına ve uygulanması gereken projelere yönelik ön hazırlık yapıldığı ifade edilen açıklamada, belirlenecek konular üzerine görüş alış verişinde bulunulacağını kaydedildi.
Açıklamada, iİkincisi gerçekleştirilecek çalıştaya Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül ve Kırşehir Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Tekeli'nin katılacağı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız