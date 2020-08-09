Kırşehir'de spor salonlarında Kovid-19 denetimleri Kırşehir'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin spor salonlarına yönelik denetimler yapıldı.

Kırşehir'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin spor salonlarına yönelik denetimler yapıldı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında spor salonları ve spor aktiviteleri yapılan açık alanlarda denetim gerçekleştirildi.

Salgının yayılmasına karşı tedbirlerin eksiksiz uygulanmasının istendiği denetimlerde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve beraberindekiler işletmecilere uyarılarda bulundu.

Yeni normalleşme kuralları kapsamında, faaliyetlerini sürdüren spor salonlarında uyulması gereken tedbirlere hassasiyet gösterilmesini isteyen Şahin, sporcuların özel ve halka açık yerlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini anımsattı.

Vaka sayılarındaki artışın rehavetten oluştuğunu, herkesin daha dikkatli olması gerektiğini anlatan Şahin, işletmecilerin ve sporcuların tedbirlere daha fazla uyum sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA