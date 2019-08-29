Kırşehir'de spor güvenlik tedbirleri

29.08.2019 16:36

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kentte yeni sezonda sportif faaliyetlerde gerekli güvenlik tedbirlerini aldıklarını bildirdi.

Valilikte gerçekleştirilen Spor Güvenlik Kurulu toplantısında konuşan Akın, yeni sezonu, futbol başta olmak üzere tüm sportif faaliyetlerde herhangi bir güvenlik sorunu olmadan tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Akın, "Önümüzdeki sezon ilimizde gerçekleşecek tüm spor müsabakalarla ilgili genel değerlendirme yaptık. Müsabakaların ve spor etkinliklerinin sorunsuz geçmesi için gereken bütün tedbirleri alıyoruz. Güvenlik tedbirlerinin yanı sıra kentte yapılan sportif faaliyetlerin ve liglerde ilimizi temsil eden takımlarımızın maçlarının güvenli bir ortamda, teknik sorun yaşanmadan gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Kentteki sporcu ve spor sevenlerin iyi bir sezon geçirmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda gündem maddeleri ve alınan kararların uygulanması değerlendirildi.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Alptekin Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Kırşehir Belediyespor Kulübü yöneticileri, spor temsilcileri ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA