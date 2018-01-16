Kırşehir'de Spor Güvenlik Kurulu Toplandı

Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilik konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Şentürk, Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor'un maçları başta olmak üzere kentte yapılan müsabakalarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının amaçlandığını belirtti.

Kırşehir Belediyespor'un şampiyon olarak üst liglerde kenti temsil edeceğine inandığını vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Kırıkkale deplasmanında 3 puanı kaçırdık ama 1 puan ile döndük. Önümüzde şampiyonluk yolunda maçlarımıza taraftarlarımızı davet ediyorum. Ahi Stadyumunda oynayacağımız tüm maçlar için gereken güvenlik tedbirlerini alacağız. Rakip takımın ve taraftarlarının geliş gidiş güzergahlarında gereken önlemler alınacak. Futbol maçlarında sahada ve tribünde yaşanan olumsuz olayları, kavgaları, yabancı maddelerin atılması ve küfürleri şiddetle kınıyorum. Taraftarlarımız Ahiliğe yakışacak bir biçimde büyük bir olgunlukla, centilmenlik çerçevesinde maçlarımızı takip etmelidirler. İlimizdeki gençleri spora yönlendirmeli, sporcu bir nesil yetiştirmeliyiz. Bunun için de öncelikle spordaki şiddeti önlemeli, sporda ahlak konusuna önem verilmelidir."

Toplantıya İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, spor kulüpleri temsilcileri ve ilgili kurum amirleri katıldı.