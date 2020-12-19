Kırşehir'de, sokaklar boş kaldı, polis güvenlik tedbirlerini uyguluyor
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Kırşehir'de, sokaklar boş kaldı, polis güvenlik tedbirlerini uyguluyor

19.12.2020 14:18 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:23
Kırşehir'de, sokaklar boş kaldı, polis güvenlik tedbirlerini uyguluyor

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Kırşehir'de, genel olarak uyuluyor.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Kırşehir'de, genel olarak uyuluyor.

Şehirde, kısıtlamanın başlaması ile birlikte Cacabey Meydanının yanı sıra cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentte yoğunluğun yaşandığı bölgeler olan Ankara, Terme, Lise ve Atatürk Caddelerinde insan ve araç yoğunluğu sonlandırıldı. Salgınla mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasına şehir genelinde muaf olan kişiler dışında genel olarak uyuluyor. Kural ihlali yapan esnaf yada kişiler üzerinde ise Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbarları hassasiyetle değerlendirerek yasal işlem yapıyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de, sokaklar boş kaldı, polis güvenlik tedbirlerini uyguluyor
Kırşehir'de, sokaklar boş kaldı, polis güvenlik tedbirlerini uyguluyor
Kırşehir'de, sokaklar boş kaldı, polis güvenlik tedbirlerini uyguluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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