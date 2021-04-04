Kırşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Kırşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı
103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor
103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kentin işlek noktalarından Ankara, Terme ve Lise caddelerindeki araç ve insan hareketliliği, yerini sakinliğe bıraktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi. Kentin en işlek yaya güzergahlarından Cacabey Meydanı ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bazı vatandaşların evlerine yakın yerlerdeki market ve fırınlardan alışveriş yaptıkları görüldü. "Gel al" ve sipariş alan lokantaların ise kuryelerle servis yaptığı görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri uygulama ve denetimlerini sürdürdü.

Hafta sonu kısıtlaması uygulanmayan kentte, hafta başında açıklanan verilerin ardından pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Metin Oktay Okay Yokuşlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Yangın Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 12:03:06. #1.14#
title