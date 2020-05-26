Kırşehir'de sokağa çıkamayan mahalle sakinleri konserle eğlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırşehir'de sokağa çıkamayan mahalle sakinleri konserle eğlendi

Kırşehir'de halk müziği sanatçısı İdris Altuner, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara konser verdi.

Kırşehir'de sokağa çıkamayan mahalle sakinleri konserle eğlendi
26.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:14

Kırşehir'de halk müziği sanatçısı İdris Altuner, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara konser verdi.

Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan ve daha önce Sarıkamış, Çanakkale, Gülbankı Ahi Evran, 15 Temmuz ve Zeytin Dalı Harekatı'na özgü marşlar besteleyen Altuner, müzisyen oğlu Yiğithan Altuner ile mahalle sakinleri için evlerinin bahçesinde konser düzenledi.

Konserinde bayram temasına uygun eserler seslendiren Altuner, kahramanlık türküleri de okudu. Evlerinin bahçesinde sahne alan Altuner ailesine, vatandaşlar da pencere ve balkonlarından eşlik etti.

Konserin ardından konuşan Altuner, Anadolu'nun tarihi ve kültürüyle önemli bir yer olduğunu, Kırşehir'in, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali gibi ozan ve aşıkları da yetiştirdiğini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaşanan burukluğu bir nebze de olsa telafi etmeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Altuner, şunları kaydetti:

"Devletimizin çok ciddi önlemleri var, bayramda da çeşitli kısıtlamalar yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramın da mahsun ve buruk geçmesinden dolayı mahalle konseri yaptık. Komşularımıza bu süreçte gidemiyoruz, türkülerle gönüllerine dokunalım istedik. Bayram türküleri ile birlik, beraberlik eserleri seslendirdik. Ziyaret edemediğimiz komşularımızın, bu bayramda türkülerle evlerine misafir olduk. Komşularımızı türkülerle ziyaret edip, bayramlarını tebrik ettik. Bu buruk günlerde, komşularımız da bize eşlik etti, alkışlarıyla, teşekkürleriyle, selamlarıyla bizleri kabul ettiler. Hepsinin bayramını kutluyoruz."

Mahalle sakinlerinden Erdal Aksungur da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı buruk geçirdiklerini belirterek, "İdris kardeşimiz müziğiyle, sazıyla, sesiyle bize moral verdi. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. İnşallah bir dahaki bayramlarda bu musibetler olmadan, hep birlikte büyüklerimizi ziyaret edip, birlikte olmayı temenni ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Emniyet'ten 'Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı' iddialarına ilişkin açıklama geldi
Emniyet'ten "Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak 'Umre' ziyareti istedi
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Eren Yıldırım Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Gülçin Ergül Hande Ataizi Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Jandarma
Şu an buradasınız: Kırşehir'de sokağa çıkamayan mahalle sakinleri konserle eğlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 15:14:02. #1.15#
title