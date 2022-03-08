Kırşehir'de soğuk hava ve kar uyarısı - Haberler

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Kırşehir'de soğuk hava ve kar uyarısı

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de soğuk hava ve kar uyarısı

Kırşehir'de soğuk hava ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de soğuk hava ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin verilerinde kentin yağışlı sistemin etkisine girdiği belirtildi.

Yarından itibaren kar yağışının beklendiği vurgulanan açıklamada, "Kar yağışının aralıklarla etkili olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Meteoroloji, Kırşehir, kar, Güncel, Haberler

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