Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarından gönüllü çevre temizliği Kırşehir'de, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, caddelerde gönüllü temizlik yaptı.

Kırşehir'de, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, caddelerde gönüllü temizlik yaptı.

CHP Kırşehir teşkilatlarının "Daha güzel bir Kırşehir için kentine sahip çık" sloganıyla başlattığı kampanyaya sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri destek verdi.

Eldiven ve maskelerini takıp sokağa çıkan gönüllüler, Terme ve Atatürk caddeleriyle Cacabey Meydanı civarında sigara izmariti, pet şişe ve kağıt topladı.

Belediye temizlik ekipleri de toplanan atıkları geri dönüşüm tesisine götürdü.

Kampanya kapsamında, CHP Kırşehir teşkilatları üyeleri ve DİSK'e bağlı sendikaların üyeleri çevre temizliğine katkı yaptı.

Kaynak: AA