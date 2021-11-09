Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları, Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binası önünde toplanan, Eğitime Destek ve Milli İrade Platformları'na üye 20 derneğin başkan ve üyeleri, ortak basın açıklamasıyla Türkkan'a tepkilerini dile getirdi.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı okuyan Türkiye Gençlik Vakfı Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, TBMM'de şehitlere saygısı olmayanın bulunmaması gerektiğini belirtti.

Türkkan'ın gazi Meclis'ten çıkarılması gerektiğini vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde bizleri derinden üzen bir olay yaşanmıştır. Bu vatan için canını veren bir evladın, kanıyla vatan toprağını sulayan bir yiğidin abisine yönelik İYİ Partili Lütfü Türkkan tarafından oldukça ahlak dışı bir şekilde muamelede bulunulmuştur. Kırşehir Eğitime Destek ve Milli İrade Platformları olarak İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına yönelik gerçekleştirdiği ahlak teamüllerini aşan sözlerini şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimiz, ülkemiz ve milletimizin dirliği ve birliği için vatanın tek bir karış toprağına namerdin postalının basmaması için canını ve kanını ortaya koyarken, milletin vekili sıfatını taşıyan birisinin onların yakınlarına ağza alınmayacak hakaretlerde bulunması asla kabul edilemez."

Özdemir, yanlışlara topyekun karşı koymanın elzem olduğuna işaret ederek, "Görüyoruz ki birileri halen siyaset peşinde koşup 'yavuz hırsız ev sahibini bastırır' misali gündemi değiştirmeye, yapılan saygısızlığı hemen unutturmaya çalışıyor." dedi.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da şehit yakınları ve gazilere verdikleri destekten dolayı platform üyesi sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Haberi Kaydet