Kırşehir'de sis uyarısı

Kırşehir Valiliği, sürücüleri sise karşı uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren artacak olan hava sıcaklığının mevsim normalleri ve üzerine çıkmasıyla gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun sis meydana geleceği belirtildi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanacağının tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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