Kırşehir'de sis uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de sis uyarısı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de sis uyarısı

Kırşehir Valiliği, sürücüleri sise karşı uyardı.

Kırşehir Valiliği, sürücüleri sise karşı uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren artacak olan hava sıcaklığının mevsim normalleri ve üzerine çıkmasıyla gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun sis meydana geleceği belirtildi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanacağının tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title