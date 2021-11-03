Kırşehir'de sis uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, hava sıcaklıklarının yükselmesine bağlı sis uyarısı yapıldı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarından itibaren merkez ve ilçelerde hava sıcaklıklarının yükselmesine bağlı olarak özellikle sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olaylarının yaşanacağı belirtildi.

Sis ve pusun 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olacağı ifade edilen açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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