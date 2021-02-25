Kırşehir'de sinema salonlarının faaliyete geçmesi nisana ertelendi
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Kırşehir'de sinema salonlarının faaliyete geçmesi nisana ertelendi

25.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:41
Kırşehir'de sinema salonlarının faaliyete geçmesi nisana ertelendi

Kırşehir'de sinema salonlarının faaliyetine ara verilmesine 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edileceği bildirildi.

Kırşehir'de sinema salonlarının faaliyetine ara verilmesine 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edileceği bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yeni karar aldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi doğrultusunda, kontrollü sosyal hayat döneminde salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlendiği hatırlatılan açıklamada, sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihinde durdurulduğu, daha sonra da bu kararın 1 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığı anımsatıldı.

Gelinen aşamada sektörün talebi, Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşleri doğrultusunda salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Bu amaçla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadesi aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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