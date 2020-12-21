Kırşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Kırşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

21.12.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:18
Kırşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesi Savcılı Durağı'nda meydana gelen olayda, G.G. ve M.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.G., yanında bulundurduğu silah ile M.Ş.'ye ateş etti. Yaralanan M.Ş., sevk edilen ambulansla Kaman İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.G. ile birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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