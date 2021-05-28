Kırşehir'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akpınar ve Kaman ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akpınar ve Kaman ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

İlçelerde eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; tabanca iğnesi, namlu açma aparatı, namlusu açılmaya hazır kurusıkı tabanca, otomatik av tüfeği ve tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı